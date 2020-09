DESCHÊNES BOURGAULT

Gilberte



Au Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue (Maison 1), le 14 septembre 2020, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédée dame Gilberte Deschênes, épouse de feu monsieur André Bourgault et conjointe de feu monsieur Roméo-Pierre Bourgault. Fille de feu dame Alexina Dufour et de feu monsieur Esdras Deschênes, elle demeurait à Sainte- Perpétue, autrefois de Saint-Adalbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Réal Duval), Marc-André (Marielle Laflamme), Sylvie (feu Sylvain Deschênes), Lyne (Maurice Dion); ses petits-enfants: Mélanie Duval (Jean-Michel Bois), Marie-Hélène, Pierre-Luc Ouellet (et leur père Denis); ses arrière-petites-filles: Léa-Jeanne et Rosie Bois. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Marthe, feu Léopold (feu Claire Vaillancourt), feu Marie-Ange (feu Henri Vaillancourt), Étiennette (feu Lucien Bourgault), feu Lorraine (feu Patrick Miville). De la famille de son époux André: feu Albert (feu Jeanne D'Arc Gagnon), feu Marie-Anna (feu Zotique Pelletier), feu Juliette (feu Vianney Lord), feu Louisette (feu Laurent Jean), feu Gabrielle (feu Patrice Anctil), feu Lucien (Étiennette Deschênes). Sont également affectés par son départ les membres de la famille de son conjoint Roméo-Pierre, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dre Line Paré et au personnel soignant du Centre d'Hébergement de Sainte-Perpétue qui ont si bien pris soin d'elle durant les 7 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, (pour la maison 1 du CH de Sainte-Perpétue), 430, Rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0 ou à la maison d'Hélène, 350, Av. St-David, Montmagny, Qc, G5V 2K2. Il est possible de le faire par le biais de la maison funéraire. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Adalbert.