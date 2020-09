SAVARD, Jacques



À son domicile, le 11 septembre 2020, à l'âge de 64 ans, et décédé monsieur Jacques Savard, époux de madame Sonia Crépeault. Il était le fils de feu madame Irène Dion et de feu monsieur Émile Savard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Mme Sonia Crépeault; ses enfants : Danny, Mathieu (Émilie Lavoie Caron); ses petits-enfants : Samuel, Élodie, Antoine; ses sœurs : Line (Roch Durand) et Julie (Mario Dionne). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Crépeault : Carl (Micheline Gaumond), Martin (Lise Labrecque), Annie (Yves Paré); son filleule Jean-Philippe Durand (Catherine Desroches); ses neveux et ses nièces : Michael Dionne, Jessica Dionne (Mathieu Yockell), Mégane Paré, Jenny Crépeault; ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s.