MALOUIN, Philias



Au Centre d'hébergement Jardins-du-Haut-St-Laurent, le 17 septembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Philias Malouin, époux de feu dame Ghislaine Baril, fils de feu Philias Malouin et de feu Marie-Rose Boucher. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, ses frères et sa sœur: Jean-Marie (Yolande Légaré), Marcel (Louise Létourneau), Claude (feu Louise Toupin, Jocelyne Demers), Colette (André Laroche) et Réjean (Claudette Pelletier), sa cousine Jeannine (feu Donald Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Baril: Yolande (Lucien Blouin), Lilianne, Micheline et Jean-Claude (Lili Morel); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Jardins-du-Haut-St-Laurent pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.