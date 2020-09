LEVESQUE, Henri



À Québec, le 6 septembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Henri Levesque. Il était le fils de madame Rita Fradette et de feu monsieur Lucien Levesque. Il habitait à Québec. La famille recevra les condoléances, en respectant la distanciation,de 13h à 15h, auM. Levesque laisse dans le deuil son frère Robert (Éliette Harvey); ses sœurs: Denise (Réjean Vaillancourt) et Nicole; son neveu et sa nièce: Éric et Julie Levesque; son ami Alain Charland (Chantal Caron) ainsi que plusieurs anciens membres du 35ième Bataillon des Services de Québec et ses partenaires de la ligue de quilles Les Inséparables. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418-682-6387.https://hsf.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1773&T=GENER&L=fr-CA&G=328&NFP=1&cscid=contextual&scanline=no&CURL=hsweb&_ga=2.218092565.2098762166.1600708831-970576415.1599079922