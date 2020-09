PAQUET, Rolande Gagnon



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 15 avril 2020, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Rolande Gagnon, épouse de feu monsieur Lionel Paquet, fille de feu madame Fernande Darveau et de feu monsieur Rolland Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle était la mère de Serge Paquet (Patricia Daigle) et Line Paquet (Alain Huard); la grand-mère de Karrel Paquet (André Bédard); l'arrière-grand-mère de Ava et Henri Bédard; la sœur de: feu Fernand (feu Hélène Shields), feu Robert (Jacqueline Pelletier), feu Armand (Lise Laroche) et feu Claude (Suzanne Maltais); elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Personnel du CLSC La Source ainsi que le personnel de l'urgence de l'Hôpital St-Sacrement pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.