DECHAMPLAIN, Marguerite



À l'Hôpital régional de Rimouski le 9 septembre 2020, est décédée à l'âge de 81 ans et 10 mois madame Marguerite Dechamplain, demeurant à Rimouski, épouse de feu monsieur Charles Ferlatte, fille de feu monsieur Jean-Luc Dechamplain et de feu madame Blanche Côté. La famille recevra les condoléances le vendredi 25 septembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, à lasamedi, jour des funérailles se rendre directement à l'église.et de là au cimetière de Luceville.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrice, Edith (Nelson Lepage), Carl et Eric (Chantale Brisson); ses petits-enfants: Valérie, Stéphanie, Lisa-Marie, Julien, Rosalie, Xavier, Philippe, Olivier, Myriam et Mickael; ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses soeurs: Julienne, Rose, Laurette, Céline, Denise, Réjean, Marius, Normand et Monique; ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Dechamplain et Ferlatte ainsi que de nombreux autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec par l'entremise de leur site Internet : www.aceq.org.La direction des funéraillesa été confiée à la :