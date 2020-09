THIBODEAU, Yolande



À l'Hôpital de Saint-Raymond, le 11 mars 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Yolande Thibodeau, épouse de feu monsieur Marcel Deblois, fille de feu monsieur Rosaire Thibodeau et de feu dame Marie-Anne Marcotte. Elle était native de Portneuf. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 10 h à 10 h 45,Madame Thibodeau laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Louis Savard), Josée, Élaine (Sylvain Bourque) et Marie-Claude (Alain Douville); ses petits-enfants: Guy (Marise), Daniel (Judith), Pierre-Yves (Marie- Pierre), Jean-Philippe, Michaël (Véronique), Maxime (Audrey), Kim (François), Pierre-Olivier (Arianne), Mireille et Benoît (Laurie); ses arrière-petits-enfants: Jérémie, Alexandre, Étienne, Émilie, Rosalie, Charles-Olivier, Philippe, Émile, Simon, Jeanne, Madison, Estelle et Arnaud; ses frères et sœurs: feu Annette (feu Joseph Couture), feu Gérard, feu Lucette (feu Guy Armand), feu Philippe (Lise Berthelet), feu Jean-Claude (feu Liliane Godin), feu Bruno (feu Louise Lamothe), André (Madeleine Godin) et feu Réjeanne; sa belle-sœur Claudette Deblois (feu Lorenzo Leclerc) feu Madeleine Deblois (Florent Marcotte (Jessie Bruce)), feu Bernard Deblois (Nicole Martin) et ses beaux-frères et belles-sœurs décédé(e)s de la famille Deblois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Saint-Raymond ainsi que Huguette Savard, Lise Berthelet et Farah Savard pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.