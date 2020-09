FOURNIER, Roger



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 septembre 2020, à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédé monsieur Roger Fournier, époux de feu madame Aurore Porlier, fils de feu dame Émilia Boudreau et de feu monsieur Édouard Fournier. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h à 14 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Il laisse dans le deuil ses enfants : Camilienne (Louis Rochette), Gérard (Jocelyne Collin), Francine (Alain lavoie) et Diane (Denis Bouchard); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces. Roger est allé rejoindre sa fille Lise, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé. Il a été confié à la :