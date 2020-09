PAQUIN, Denise Lachance



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 6 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Denise Lachance, épouse de feu monsieur Robert Paquin, fille de feu Dollard Lachance et de feu Éva Pellerin. Elle demeurait à Fossambault-sur-le Lac.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Johanne, Sylvie (Jean-Pierre Mercier) et Pierre; ses petits-enfants: Maxime (Andrea), Ludovic, Élodie, Raphaël (Claudie) et William (Sonya); ses arrière-petits-enfants: Stephen et Sébastien Mercier. Elle était la soeur de: feu Raymond (Huguette Martin), Jeannine (feu Georges-Henri Grenier, feu Gilles Paquet), feu André (Régina Simard), feu Gilles (feu Micheline Gagnon), Jean-Yves (feu Ginette Bouret, Carole Gosselin) et Suzanne (Georges-Émile Grenier). Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Pauline Cloutier (feu Fernand Paquin). Elle est partie rejoindre ses autres beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquin. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont Monique Lessard, Philippe Daoust et sa fille France. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.