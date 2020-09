JACQUES, Noëlla



Au Manoir de Courville, le 17 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Noëlla Jacques, épouse de monsieur Noël Careau, fille de feu monsieur Albert Jacques et de feu dame Rosa Guay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Noël, ses enfants: Denis (Claire Michaud), Louise et Guy (Anick Giroux); ses petits-enfants: Nicolas M. Careau (Isabelle Bouchard), Anne-Sophie M. Careau, Charles-Antoine M. Careau (Annie-Claude Turcotte), Amélie Careau, Geneviève Careau, Sarah-Maude Careau, Simon St-Gelais Giroux et Roxane St-Gelais Giroux; ainsi que son arrière-petit-fils Félix Careau, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Pauline (Roger Boisvert), feu Roland (Denise Lachance), feu Laurent (Lise Frédette), Réjeanne (feu René Lapierre), Madeleine (feu Maurice Dallaire), feu Raymonde (feu Conrad Coté), feu Claudette (feu Guy St-Cyr), feu Jean-Noël (Clémence Bibeau), Pierre-Paul (Roger Clavet) et Dominique (Ginette Pouliot). Elle était la belle-sœur de la famille Careau: feu Marcel, feu Louisette, feu Paul-Émile (Denise Beaulieu) et Gérard (Noëlla Beauregard). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 10-450, avenue St-Jean Baptiste, Québec (QC), G2E 6H5, tél.: 418-683-2323.