GAGNÉ, Jean



Grand amoureux de la nature, Jean, réalisateur retraité de TVA, adorait la pêche la chasse ou simplement se promener dans les bois. Le rire faisait partie intégrante de sa personnalité. D'une générosité exceptionnelle, il a aidé et aimé chaque personne qu'il a croisée au cours de sa vie. C'est à regret qu'il nous a quittés le 7 septembre dernier, mais nous savons que là où il est maintenant, il continuera à semer la joie autour de lui. Fils de feu Arthur Gagné et feu Marie-Luce Gravel, il laisse dans le deuil sa conjointe Françoise Bouchard, ses enfants: Jean-Francois (Katy Desmeules), Valérie (Pierre-Hans Croft); ses petits-enfants: Marie, Charles-Alexis, Justine, Éliane (David Le Breton), Jérémi (Annykim Bouchard); ses frères et sœurs: feu Paulette, feu Raymond (Louisette Michaud), Lorenzo (Pierrette Tanguay), Andrée (Harry Rawcliffe), Pierrette (Bernard Gagnon), Lise (feu Tommy Difruscio), feu Jacques (feu Pierrette Gingras), feu Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: feu Jacques, Odette (Jean-Yves Bouchard), André, Christiane (Alain Roy), Nicole (Carol Fradet) et de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, amis et anciens collègues. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation.Les cendres seront déposées au cimetière de Stoneham, sous la direction de laLa famille souhaite remercier le Dr Letarte de l'hôpital Saint-François d'Assise, les Dr Munger et Dr Carrier de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et particulièrement, son médecin de famille, Dr Alain Tardif. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 Avenue du Président-Kennedy, Montréal (Québec) H3A 3S5, tél.: (514) 861-9227, site Internet: www.societederecherchesurlecancer.ca.