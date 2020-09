JOBIN, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 septembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur André Jobin, époux de madame Lise Benoît, fils de feu Lauréat Jobin et de feu Julia Vézina. Il demeurait à Lévis, secteur Charny et autrefois à Pont-Rouge. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal, Nathalie (Mario Gagné) et Alain (Carine Laverdière); ses petits-enfants : Arianne, Zachary, Ryan et Victoria; ses belles-soeurs et son beau-frère : Jeannine Benoît, Agnes Benoît (Réjean Gariépy) et Huguette Benoît (feu Marcel Chevalier); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (https://rein.ca/) ou à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q.) (https://www.fondation-iucpq.org/ ). La famille vous accueillera à la résidencesuivi de l'inhumation au cimetière Sainte-Jeanne de Pont-Rouge à 13h30.