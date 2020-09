LÉVESQUE, Jocelyne Harvey



À La Malbaie, le 1er avril 2020, à l'âge de 72 ans et 6 mois, est décédée dame Jocelyne Harvey, épouse de M. Claude Lévesque. Entourée de son mari et de ses filles, elle nous a quittés sereinement et tout en douceur. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, auxvendredi le 25 septembre de 13h à 16h et de 19h à 22h,jour des funérailles de 8h à 10h,et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son mari Claude, ses filles : Catherine (Patrick Lévesque), Dominique (Mathieu Coté), Marie-Ève (Dany Girard), ses petits-enfants; Maxim, Samuel Bergeron et Gabriel Girard; ses filleules : Josée Dassylva et Chantale Lévesque; ses frères et sœurs : André (Jocelyne L'Archevesque), Gilles (Constance Tremblay) et Claudette (Guy Dassylva), ainsi que beaux-frères, belles sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CLSC, l'Agence vivre chez Soi, le Dr Normand Harvey et le Dr Mimi Samson pour leurs bons soins prodigués et leur dévouement. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la chaire de pneumologie de l'hôpital Laval. La direction a été confiée aux