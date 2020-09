LAPOINTE, Robert



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 1er août 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Robert Lapointe, époux de dame Yolande Roy. Il était le fils de feu dame Laura Chassé et feu monsieur Roger Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yolande, ses enfants : Danielle (Rosaire Lavoie), Benoit, Lynda, Marc (Sylvie Julien) et Jo-Anne (Louis Laplante); ses petits-enfants : Sébastien (Stéphanie), Véronique (Sébastien), Simon, Victoria (Alex), Jessica (Benn), Karelle (Samuel) et Jacob; ses arrière-petits-enfants : Alexandre, Justin, Julianne; sa belle-sœur : Jeannine Roy (Claude Pichette), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de: feu René, Claudette (feu Arthur). La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Côté Jardin et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (Département P3000 Neurologie) pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.