TAILLEUR, Marie-Paule Pichette



À la maison Michel-Sarrazin, le 20 septembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Marie-Paule Pichette, épouse de feu M. Gilles Tailleur. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h20.et de là au cimetière de St-Pierre, Île d'Orléans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine, Odette (Richard Desrosiers), Michel (Sylvie Mercier); ses petits-enfants: Vanessa, Roxanne (Fréderic Duclos), Dominic (Vanessa Allard), Anne-Sophie (Antoine Pineau), Audrey et Gabriel; ses arrière-petits-fils: Alexis et Liam; son ami de cœur Maurice Munger; sa belle-sœur: Georgia Dupuis (feu Louis-Philippe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tailleur: feu Georgette (René Laberge), Arsène (feu Lisette Gosselin), Liliane (feu Jean Robitaille), Claudette (Georges Vézina), feu Réjeanne (René Gelly), Gérard (Marjolaine Beaulieu), Réal (Gisèle Pouliot), Diane (feu Christian Larochelle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pichette et Tailleur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 1134, Grande-Allée Ouest, bureau 301, Québec (Qc), G1S 1E5. Par téléphone au 418 687-6084 / site internet : www.michel-sarrazin.ca