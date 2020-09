HOUDE, René



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur René Houde survenu le 5 septembre 2020, à Saint-Flavien à l'âge de 55 ans. Il était le fils de madame Jeannette Couture et de feu monsieur Ange-Aimé Houde. Il résidait à Saint-Apollinaire. La famille recevra vos condoléances, à compter de 13h;enDû aux circonstances actuelles et par mesure de prévention, nous accueillerons 50 personnes à la fois à l'intérieur de la salle de rencontre, et le port du couvre-visage sera obligatoire. Les obsèques ont été confiées àIl laisse dans le deuil ses enfants: Alexis et Audrey (Marie St-Hilaire) et leur mère Isabelle Latour (Robert Pleau) ainsi que sa mère Jeannette Couture. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses soeurs: Yves (Charles Loubier), Réjean (Linda Sévigny), Chantale (Mario Boulet); Sont également affectés par son départ ses neveux et nièces: Cindy, Stéphane, Catherine, Jefferey, Tommy, Olivier ainsi que ses cousins et cousines, oncles et tantes et de nombreux ami(e)s plus particulièrement " Les Naufragés ". Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Société canadienne du cancer " À la mémoire de René " sise au 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des enveloppes de dons seront disponibles lors de la cérémonie.