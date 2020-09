GIRARD, Denyse



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Denyse Girard, survenu à Québec le 4 février 2020. Elle était l'épouse de feu Fernand Girard, la fille de feu Laurette Néron et de feu Henri Girard. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Alain (Hélène Tremblay); sa fille Manon qui était son aidante naturelle, sa complice et sa meilleure amie; ses sœurs: Marthe (Jean Yves Paquet) et feu Muriel; ses neveux et nièces; son grand ami Clermont Breton; ses bébés : Frisson, Sophie et Cachou qu'elle chérissait tant. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CLSC La Source qui l'ont si bien entourée, plus particulièrement Chantal et Karine et ainsi qu'à son médecin, Dre Isabelle Levasseur, sans oublier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ), en particulier la préposée Karine Tremblay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Cœur + AVC (Fondation des maladies du cœur et de l'AVC), 4715 avenue des Replats, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387, ou encore à la SPA de Québec pour son amour pour les animaux : 1130 avenue Galilée, Québec (QC) G1P 4B7, téléphone : 418 527-9104.https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-donhttps://spadequebec.ca/faire-un-don/