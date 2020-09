PRICE, Wilson



Au CHSLD Saint-Brigid's Home, le 11 septembre 2020, entouré de l'amour de ses enfants, est décédé à l'âge de 78 ans, monsieur Wilson Leonard Joseph Price, fils de feu monsieur Solomon Leonard Price et de feu madame Delphine Price (née Gignac). Il résidait à Québec.Wilson Price a grandi à Québec et a fréquenté l'école St-Patrick's. Jeune adulte, il a fait son service militaire dans l'armée canadienne où il est devenu officier (Major) tout en poursuivant ses études à l'Université Laval en génie physique. Boursier Athlone, il a obtenu une maîtrise en recherche opérationnelle et un doctorat en génie industriel de l'Université Birmingham en Angleterre. Wilson Price était membre de l'Ordre des Ingénieurs et a enseigné au Collège militaire de Kingston, à l'Université d'Ottawa, avant de devenir professeur titulaire à l'Université Laval. Wilson Price a été l'auteur et co-auteur de nombreuses publications scientifiques, et ce jusqu'en 2018 alors qu'il combattait la maladie. Adepte de voitures sport anglaises et propriétaire d'une Triumph TR4 depuis 1964, Wilson Price était un des membres fondateurs du Club des Rendez-Vous des Anglaises à Québec. Ouvert, tolérant et curieux, Wilson Price s'est fait de nombreux amis et collègues à travers le monde. Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Villeneuve et sa famille. Il laisse dans le deuil ses enfants Charles Price (Josée-Anne Labrie), Daniel Price (Michèle Bernier) et Valérie Sara Price (Douglas Ndambuki), de même que sa sœur Lynda Price et ses petits-enfants Émilie, Julia, Noah et Aimée. Il laisse aussi dans le deuil la mère de ses enfants Denise Turcot, ainsi que des cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis et collègues. La famille tient à remercier tout le personnel du St-Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.