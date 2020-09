PAQUIN, Monique



À l'Hôpital de Saint-Raymond, le 16 juin 2020, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée dame Monique Paquin, épouse de feu monsieur Albert Vallée, fille de feu monsieur Rosaire Paquin et de feu dame Marie-Louise Perron. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.La direction des funérailles a été confiée à laMadame Paquin laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Léon (feu Suzanne Loranger), Carmelle (feu Émilio Morency), Henriette (feu Jean-Paul Audy), feu Rolande, feu Gilles (Laurette Dussault) et feu Françoise (Fernand Martel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.