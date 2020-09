COUËT, Fernande Gaudreau



À Québec, le 27 août 2020, à l'âge de 101 ans, est décédée Fernande Gaudreau, épouse de feu André Couët, fille de feu Évelina Collin et de feu Achille Gaudreau. Originaire de Montmagny, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13h30 à 15h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Georges (Anne Trépanier), Suzanne (Gilles Hudon), Richard (Carolle Deslauriers), Benoît (Marie-Christine Zolcinski) et Paule (Linda Wilson); ses petits-enfants: Julie (Martin), François (Catherine), Marie-Claude (Pierre, le père de ses enfants), Marc-André (Anik), Martin (Alexandra), Geneviève, Isabelle (Louis-Philippe), Marie-Laure (Aurélien) et Nathalie (Dany); ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Thomas, Simon, Mélina, Pénélope, Rachel, Delphine, Julien, Charles, Tristan, Florian, Élodie, Étienne, Eloïse et Lena; ses sœurs et son frère: Noëlla (feu Georges Bélanger), Marguerite (feu Georges Mimeault) et Gérald (Jacqueline Gaumont); lui survivent, plusieurs neveux et nièces dont Pauline Boulanger et de nombreuses amies à La Résidence Le Gibraltar. Remerciements au personnel du Gibraltar pour son humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.