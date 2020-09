Alicia Moffet vend son condo à Mirabel, elle demande pour 250 000$

Ceux et celles qui suivent la chanteuse Alicia Moffet sur les réseaux sociaux savent qu’elle et son chum sont à la recherche d’une maison pour y installer leur petite famille.

La recherche de cette maison vient bien entendu avec la vente du logement dans lequel ils habitent actuellement à Mirabel.

La propriété n’est peut-être pas encore affichée sur le site de la courtière immobilière Sara-Christine Troini qui responsable de la vente, mais elle est bel et bien en vente au coût de 250 000$.

Alicia et la courtière ont partagé des «stories» sur Instagram hier soir avec la mention du prix, l’adresse et la caractéristique des trois chambres.

capture d'écran Instagram

capture d'écran Instagram

En plus des trois chambres, la propriété offre une salle de bain complète au sous-sol, une salle d’eau au rez-de-chaussée, une cuisine au look moderne et un balcon à l’arrière pour profiter de l’extérieur.

capture d'écran Instagram

capture d'écran Instagram

L’équipe de Silo 57 a eu la chance de visiter la propriété à l’été 2018 alors qu’Alicia louait et partageait le logement avec son amie Alanis Desilets.

capture d'écran Instagram

capture d'écran Instagram

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir cette visite d'appart!

Depuis, bien des choses ont changé dans la vie d’Alicia, y compris la décoration du condo. Elle et son chum Alex ont installé de la tapisserie dans l’entrée, ont décoré davantage chacune des pièces et ont changé plusieurs luminaires.

La fiche officielle de la propriété devrait être en ligne sur le site de Remax ce jeudi. Or, si vous êtes déjà intéressés par l’endroit, vous pouvez contacter Sara-Christine Troini en écrivant au sct@remax-quebec.com.