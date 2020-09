DIONNE, Gisèle



Au CHSLD Argyle de Saint-Lambert, le 25 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Gisèle Dionne, épouse en premières noces de feu monsieur Henri Gosselin et en deuxièmes noces de feu monsieur René Pouliot. Elle était la fille de feu monsieur Émile Dionne et de feu dame Yvonne Lemieux. Elle demeurait à Saint-Lambert, autrefois de Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Victoria Raygorodsky), Anne, Esther (Jacques Vézina), Bernard (Chantal Couture), Marie et Nathalie (Guy Besner); ses petits-enfants : Yoann, Jason, Patrick, Julien, Justine, Maude, Cindy, Emma, Samuel, Gabriel, Milana et Mélissa; ses arrière-petits-enfants : James, Alexandre, Gabriel, Constance, Thomas, Samuel, Henry, Léanne, Arthur, Samantha et Nathan; ses frères et soeurs: feu Paul-Émile (feu Lorraine Paquet), feu Jeanne-D'arc (feu Antoni Roberge), feu Rollande ( feu Philippe Cantin), Gilbert (feu Yvette Mathieu), feu Omer (feu Jacqueline Lessard), Abbé Gérard, Irène ( feu Conrad Bernier), Denise (Pierre Lambert) et feu Nicole (feu Jean-Louis Gosselin). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gosselin, les enfants de monsieur René Pouliot; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Charles-Le Moyne et le personnel du CHSLD Argyle de Saint-Lambert pour les bons soins prodigués. La famille tient également à remercier leur petite ange gardien, leur soeur Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Leucan. https://www.leucan.qc.ca/fr/donner/La famille recevra les condoléances au complexeà compter de 13h.