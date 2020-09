LABERGE, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 septembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Jacqueline Laberge, épouse en 1ères noces de feu M. Georges- Eudore Laberge et en 2es noces M. feu Gilbert Mathieu. Elle demeurait à Québec autrefois de L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 12h50.et de là au cimetière de L'Ange-Gardien.Elle est allée rejoindre son fils Richard. Elle laisse dans le deuil son fils Claude (Diane Lépine), son neveu Pierre (France Leclerc), ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Laberge ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que tout le personnel de la résidence Les Jardins du Manoir à Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet: www.fondationduchudequebec.org