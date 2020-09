DELISLE, Yvon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 septembre 2020, à l'âge de 74 ans et 4 mois, est décédé monsieur Yvon Delisle, conjoint de madame Claudette Brown, fils de feu monsieur Napoléon Delisle et de feu madame Auréa Jackson. Il demeurait à Cap-Santé., à partir de 13 h,et de là, au cimetière Sainte-Famille de Cap-Santé. Monsieur Delisle laisse dans le deuil outre sa conjointe, les enfants de sa conjointe: Marc (Carole Langevin) et Michel Giguère (Manon-Josée D'Auteuil) et leurs enfants: Raphaël et Cédrik; Kathleen (Jacob Finnemore) et Randy (Johannie Pouplier- Michaud). Il était le frère et le beau-frère de feu René (Thérèse Roy), feu Marcel (Suzanne Moisan), feu Jean-Noël (Sonia Paquet), Gertrude ((Roger Meehan); Jean-Pierre Brown (Marielle Lepage), Christine (André Boulanger), Jean (feu Francine Roberge). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Renald Savard (Suzanne Levasseur). Remerciement à tout le personnel de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org