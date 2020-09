GOULET, Armand



Aux soins palliatifs du CIUSSS de Magog, entouré de l'amour des siens, le 4 septembre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Armand Goulet, époux de Mme Louise Morin. Il demeurait à Sherbrooke et autrefois de Sainte-Marie. La famille vous accueillera auLes condoléances seront le samedi 26 septembre 2020 de 9h00 à 10h30.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise Morin, ses enfants: Claude (Natalie Goulet) et Richard (Julie Gélinas); ses petits-enfants: Alexandra, Daniel et Olivier; son frère Albert (Danielle Bouchard); ses beaux-frères: Marc (Annette) et Roger (Claudette). Il laisse également dans le deuil ses filleuls François Morin et Ghislain Goulet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Goulet et Morin. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de Magog pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Vous pouvez faire un don à la Fondation Québécoise du cancer: https://fqc.qc.ca/ Société Canadienne de sclérose en plaque: https://scleroseenplaques.ca/division/division-du-quebec