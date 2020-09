HAMEL-MICHAUD, Suzanne



À Québec, le 21 août 2020 est décédée, à l'âge de 92 ans, Suzanne Hamel-Michaud. Harpiste accomplie, grande mélomane, écrivaine et poétesse, elle a en plus de ses performances de ballerine, travaillé comme nutritionniste. Elle rejoint son conjoint Me André Michaud.Elle laisse dans le deuil son frère Pierre (feu Hélène Cooke), sa belle-soeur Suzanne Paradis (feu Louis-Paul Hamel), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la soeur de: Lydia (Jean-Miville Deschênes), Josette, Constance, Antoine (Thérèse Francoeur) et Jean, tous décédés. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD du Boisé qui a su l'entourer d'affection et de soins professionnels. Une commémoration aura lieu à la, de 14h à 14h.45.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. Les gestes de condoléances peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer du Canada. 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Tél.: 418-527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com