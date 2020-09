Baseball majeur: partenariat excitant pour les Capitales et les Aigles

La Ligue Frontier de baseball, dans laquelle évoluent les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières, a officialisé, jeudi, un partenariat avec le baseball majeur.

«C’est un dossier excitant, a reconnu Michel Laplante, président de l’organisation des Capitales, par voie de communiqué. Désormais, tous les partenaires et intervenants semblent comprendre les avantages d’un tel partenariat.»

Avec ce nouveau statut de ligue partenaire officielle, la Ligue Frontier collaborera avec le baseball majeur afin de se pencher sur divers aspects touchant non seulement au marketing, mais aussi pour développer le baseball dans son ensemble.

«Les équipes autrefois affiliées à la MLB et les actuelles équipes y voient une situation géographique idéale pour les marchés qui bénéficieront de plus de stabilité et qui verront leur visibilité être accrue», a résumé Laplante, faisant allusion à la diminution du nombre d'équipes dans le réseau affilié du baseball majeur.

«La Ligue Frontier est très enthousiaste à devenir une ligue partenaire officielle du baseball majeur, a pour sa part noté le commissaire de la Ligue Frontier, Bill Lee, par voie de communiqué. Il s’agit ainsi d’une grande étape dans l’histoire de notre ligue. Cette nouvelle association nous permettra entre autres d’accroître l’expérience de nos partisans à travers nos marchés des États-Unis et du Canada.»