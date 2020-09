CHABOT, Jeanne D'Arc Jacques



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 août 2020, à l'âge de 104 ans et 8 mois, est décédée madame Jeanne D'arc Jacques, épouse de feu monsieur Marcel Chabot, fille de feu madame Adéliane Blanchet et de feu monsieur Alcide Jacques. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, de 13 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Denise Leclerc), Denis (Carole McLean), Yvan (feu Denise Coveney), Serge (Hélène Moreau), Carole, Réjean; ses petits-enfants: Line et Steve qu'elle a accueillis et aimés comme les siens (Gilles), Manon, Frédérique (Denis), Martine, Kathleen (Yvan), Rémi, Marc (Serge), Stéphanie (Réjean); ses arrière-petits-enfants: Jessy (Line), Roxanne, Amélie (Steve), Charles (Martine), Alexandre (Kathleen), Logan, Mattéo (Rémi), Samuel, Gabrielle (Marc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle a rejoint ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs déjà décédé(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC basse-ville pour leur dévouement, leur chaleur humaine et les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.