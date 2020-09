BEAULIEU, Danielle



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 8 septembre 2020, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Danielle Beaulieu, fille de feu madame Cécile Harbour et de feu monsieur Léo-Paul Beaulieu. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Jacqueline, Lucille (feu André Boutet), Louise (René Bégin) et Carole (Louis Poulin). Elle était également la sœur de feu Jean-Claude et feu Réjeanne. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Un merci tout spécial à madame France Poirier qui l'a accueillie dans sa famille pendant quatorze années. Merci également au personnel soignant du 13e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.