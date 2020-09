FORTIER, Francine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 avril 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Francine Fortier, épouse de feu monsieur Réjean Beaulieu, fille de feu madame Pauline Carré et de feu monsieur Jean-Paul Fortier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 9h à 11h.L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil son fils Martin (Kathleen Moreau); ses petits-enfants: Alyssa et Thomas; ses soeurs: Jocelyne (Réjean Dumont), feu Nicole (Jacques Simard), Louise (feu Michel Larouche) et Huguette (Gaétan Perreault); ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, belle-famille et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, www.cancer.ca ou à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau #50, Québec www.fqc.qc.ca.