BRETON, Pierre



Chez-lui, paisiblement, le 16 septembre 2020 à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Pierre Breton, époux de madame Claire Renaud, fils de feu monsieur René Breton et de feu madame Gérardine Cantin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-François Maher; son frère Paul (Muriel Lanciault); sa sœur Marie; son beau-frère Paul Renaud (Diane); ses belles-sœurs: Huguette et Thérèse Renaud; ses 8 neveux et nièces; de nombreux cousins et cousines; ses ami(e)s personnels et ses anciens camarades de travail du Château Frontenac ainsi que les membres de la corporation de kick-boxing amateur du Québec dont il était le président-fondateur.Pour honorer ses dernières volontés, ses cendres seront disposées dans l'intimité de la famille immédiate. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation de votre choix.