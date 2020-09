RICHER, Ginette



À l'Hôpital Saint-Raymond Portneuf, le 15 septembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Ginette Richer, épouse de monsieur Richard Girard. Elle était la fille de feu madame Florence Thibault et feu monsieur Léopold Richer. Elle demeurait Shannon.La famille vous accueillera à l'église deux heures avant la cérémonie, soit de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Richard, ses enfants: Emmanuel (Stéphanie Culleton), Geneviève (Jackson Comeau) et Dominique (Isaac Lapointe); ses petits-enfants: Karolane, Médrick, Éloïc, Hugovik et Jakob. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, sa tante, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Raymond de Portneuf et du CLSC de la Jacques-Cartier ainsi que l'équipe des soins pulmonaire de l'IUCPQ pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3 , tél. : (418) 683-8666, via internet : www.cancer.ca.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.