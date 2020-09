COVID-19 au Canada: il faut «prévenir l’exposition et limiter le nombre de contacts étroits»

Le Québec comptabilisait jeudi plus de la moitié des nouvelles contaminations de la COVID-19 au pays alors que le nombre quotidien de cas continue d’augmenter à l’échelle nationale.

En début d’après-midi, près de 1000 nouveaux cas étaient rapportés d’un océan à l’autre, dont 582 au Québec.

La tendance, qui ne semble pas s’inverser, à pousser le ministre de la Santé de la province, Christian Dubé, à demander aux Québécois d’éviter les contacts sociaux au cours des prochains jours. Jeudi, la province comptait 69 670personnes infectées et 5810 décès.

En Ontario, 409 nouveaux cas ont alourdi le bilan à 48 496 cas de COVID-19 et 2836 morts. Les régions les plus affectées sont Toronto (151 cas), Ottawa (82) et Peel (46), selon la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Par ailleurs, le gouvernement de Doug Ford a annoncé un investissement de 1,07 milliard $ pour élargir l'accès aux tests de dépistage de la COVID-19 et pour la recherche de contacts

«En faisant passer notre capacité quotidienne de dépistage à 50 000 tests et en surveillant étroitement nos foyers de soins de longue durée et nos écoles, nous pouvons réagir rapidement aux éclosions et augmentations du nombre de cas et mettre un frein à la propagation de ce virus mortel», a précisé par communiqué le premier ministre Ford.

Par ailleurs, la stratégie de dépistage a été révisée dans le but de réduire les files. Ainsi, pour faire un test, il faut présenter des symptômes de la COVID-19, avoir été informés par le bureau de santé publique ou par une notification de l'application Alerte COVID d’une exposition à un cas confirmé du virus.

Pour sa part, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a signalé que toutes les provinces à l’ouest de la région de l’Atlantique affichent une hausse de l’incidence de la COVID 19.

«Selon les dernières données, 12 régions sanitaires dans quatre provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et Québec) enregistrent un taux d’incidence de plus de 50 cas par 100 000 habitants», a-t-elle mentionné.

«Nos analyses épidémiologiques et nos études de modélisation montrent que si le taux actuel de croissance accélérée ne ralentit pas, il y aura une résurgence importante dans ces régions et probablement dans d’autres régions du pays», a-t-elle fait savoir.

Jeudi, en plus des 9245 décès comptabilisés, depuis le début de la pandémie, le Canada se rapprochait tranquillement du cap des 150 000 contaminations.

«C’est pourquoi je conseille vivement à tout le monde de limiter le plus possible les contacts étroits», a ajouté la Dre Tam.