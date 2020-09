COVID-19: le maire Labeaume craint la zone rouge

Avec les cas positifs de COVID-19 qui se multiplient dans la capitale et qui battent des records, le maire de Québec est inquiet.

«J'ai peur qu'on aille dans le rouge.»

La capitale est à la frontière de la zone d'alerte rouge, selon les paliers décrétés par le gouvernement. «Si on va dans le rouge, il va y avoir des mesures désagréables, a avisé Régis Labeaume. On va recommencer à vivre peut-être pas ce qu'on a vécu avant avec le confinement, mais ça va être compliqué.»

Le maire a exprimé ses craintes alors que Québec enregistrait son plus grand nombre de cas positifs en une journée depuis de début de la pandémie, avec au-delà d'une centaine de nouvelles infections.

Il a indiqué qu'il était d'accord avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a affirmé que Québec devait se départir de son attitude de village gaulois, qui résiste à l'envahisseur.

«On était un peu ça il y a un mois. On avait un sentiment d'invincibiilité. Mais là, ça ne marche plus. On n'est plus un village gaulois, c'est certain.»

M. Labeaume espère tout de même que le message lancé par tous les élus, municipaux, provinciaux et fédéraux, soit entendu et finisse par permettre d'infléchir la tendance.

«Quand tout le monde hausse le ton, incluant le premier ministre, c'est 15 jours après qu'on voit le résultat. Si ce que nous avons tous dit ensemble peut avoir influencé la population, on va le savoir dans quelques jours.»