JEAN GUIMONT, Cécile



À l'Hôpital de Montmagny, le 14 septembre 2020, à l'aube de ses 99 ans, est décédée dame Cécile Jean, épouse de feu monsieur Raoul Guimont. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Robichaud et de feu monsieur Joseph-Arthur Jean. Elle demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Charles (Audette Boulet et ses enfants, Nancy et Sandra), Marcel (Johanne Richard), Denise (Gilbert Bernier), Aline (Régent Lemay), Jean-Pierre (Sylvie Bernier), Céline (Yvon Dubé), Diane (Sylvain Cloutier), André (Lise Fournier); ses petits-enfants: Steven (Audrey Normand) et Mireille Guimont (François Gamache), Kéven (Madeleine Brière) et Hugo Bernier (Joannie Bouffard); Jean-Gabriel Guimont; ses arrière-petits-enfants: Justine et Antoine, Alan et Fidji, Thomas, Ludovyk et Alie-Jade. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Frère Albert (f.m.), feu Marie-Paule (feu Lucien Deschênes), feu Philippe (Émilienne Gagné), feu Léopold (Jeanne d'Arc Pellerin), feu Sr. Gabrielle (n.d.p.s.), feu Antoine (feu Denise Gagné), feu Thérèse (feu Fernand Lapierre), feu Sr. Denise (n.d.p.s), feu Hervé (feu Monique Pelletier), feu Marielle (feu Michel Pelletier). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Guimont, ses neveux et ses nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(es). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel au Domaine du Lotus et un merci spécial au personnel des Habitations Au Fil du Fleuve de L'Islet où elle a vécu 7 belles années de bonheur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9.https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 19 h à 21 h, samedi jour des funérailles à compter de 12 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.