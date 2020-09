TURGEON ROY, Agathe



Entourée de l'amour des siens, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 5 septembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Agathe Turgeon, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Roy, fille de feu Leatitia Nadeau et de feu Nazaire Turgeon. Native de Saint-Isidore et ayant passé sa vie à Saint-Gervais, elle demeurait à Québec depuis quelques années.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Gervais. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bertrand, p.m.é., Marguerite, Simon (Nicole Verret), Martin (Lorraine Gagnon), Monique (Jean-François Vézina) et Bruno (Guylaine Keable); ses petits-enfants: Julie- Madeleine (Jean-François Renaud), Dorothée (Sylvain Lefebvre), Catherine (Marc-Olivier Lefrançois) et Rosalie; ses arrière-petits-enfants: Charles-Antoine et Guillaume-Olivier, Agathe et Jeanne, Xavier, Lydia et Rebecca; sa belle-sœur Marie-Thérèse Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs: Sœur Gilberte, Sœur Pauline, Clothilde (feu Julien Roy), Daniel (feu Claire Laliberté), Sœur Rachel et Albéric (feu Thérèse Plante); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Roy: Sœur Anne-Marie, Sœur Blandine, Corinne (feu Jacques Barrette), Oscar (feu Lucienne Dallaire), Julien (feu Clothilde Turgeon), Lucia, Sœur Marie-Paule, Abbé Jean-Marie et Jacques (feu Lucille Hamel). La famille tient à exprimer sa reconnaissance au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement ainsi qu'à l'équipe du Manoir de la Rivière à Cap-Rouge pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse (Église de Saint-Gervais) au 2815-A, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0, www.sbdb.ca ou à la Société des Missions-Étrangères au 180, Place Juge-Desnoyers, Laval (Québec) H7G 1A4, www.smelaval.org