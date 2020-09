BÉCHARD, Lucille



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 21 août 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Lucille Béchard, épouse de feu monsieur Joseph Carbonneau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Pierre Garneau) et Guy; ses frères et soeurs: feu Rose-Aimé (feu Victor Guay), feu Henri (feu Dina Plante), feu Rose-Hélène (feu Henri Guay), Laurette (feu Raymond Parent), feu Fernand (feu Rita Lavoie), feu Jeannette (feu Ernest Montminy), feu Charles-Émile, Simone (feu Jean Thibault), Roland (Cécile Chabot), feu Jeannine (Jean-Rock Girard), Colette (Gérard Thibault), Jacqueline (Paul Trotier), Robert (Monique Tremblay); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Rolande Carbonneau (feu Alfred Gagnon), feu Cécile Carbonneau (feu Honorius Gagné), feu Raymond Carbonneau (feu Cécile Normand), feu Maurice Carbonneau, feu Gabrielle Carbonneau, feu Albert Carbonneau (Thérèse Normand), feu Florence Carbonneau (feu Bernard Deblois), Fernand Carbonneau (Anita Paquet), feu Fernande Carbonneau (Raymond Lecours), Léopold Carbonneau (Normande Landry); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à laUn merci spécial à Anne Deblois et à toute l'équipe des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et leur dévouement, ainsi qu'aux médecins: Nicolas Dupré, Chantale Morency et Ivanie Carrier qui l'ont accompagnée tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Qc) H4P 1P7 https://slaquebec.ca/