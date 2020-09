LAMONTAGNE, Alain



Nous avons le regret de vous annoncer le départ de M. Alain Lamontagne, le 26 août 2020, à l'âge de 72 ans. Il était le fils de feu madame Bernadette Gobeil et de feu monsieur Armand Lamontagne.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles à une date ultérieure. Il était le frère de: feu Serge (feu Madeleine Alain), feu Paul et sa soeur bien aimée Céline. Il laisse également dans le deuil son neveu et ses nièces: Sébastien, Maude ainsi que sa mère Maryse Prévost et Mélanie (Frédérick Bertrand); leurs trois filles: Mariella, Nellie et Emanuelle. Il laisse aussi ses tantes: Stella et Claire Gobeil; ainsi que de nombreux cousins et cousines sans oublier ses ami(es) fidèles qui, tout au long de sa maladie l'ont entouré de petites douceurs en lui donnant de leur temps, de l'affection et du soutien. Il ne faut pas oublier sa grande famille de la Bouquinerie Nouvelle Chance où il était le président et co-fondateur. Nous pensons à Suzanne Marcoux qui a été d'une grande disponibilité tout au long de sa maladie. Enfin, un merci particulier à M. Marcel Allaire, son ange gardien. Nous tenons également à remercier le personnel des soins palliatifs du Jeffery Hale pour leur grand professionalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la fibrose kystique du Québec à l'adresse suivante: https://www.fibrosekystique.ca/quebec/