De District 31 à Schitt’s Creek

À première vue, il ne semble y avoir rien de commun entre la quotidienne de Radio-Canada et la comédie de CBC, qui vient de marquer l’histoire aux prix Emmy.

Ces deux séries constituent des phénomènes télévisuels. À ma connaissance, aucune série quotidienne n’a dominé l’écoute d’un réseau généraliste en temps de grande audience comme le fait District 31. Avec neuf trophées, dont les quatre d’interprétation, Schitt’s Creek est un cas unique dans l’histoire des prix Emmy.

Pour District 31, une bonne partie du mérite revient d’emblée à l’auteur et à la productrice Fabienne Larouche, dont on connaît la pugnacité et l’application.

Luc Dionne a trouvé le moyen d’écrire une série policière captivante sans poursuites spectaculaires et sans fusillades à répétition. Ses scènes très courtes enchevêtrent les intrigues avec habileté et entretiennent le suspense. Policiers et policières vivent dans leur caserne les mêmes relations que celles d’une grande famille recomposée.

La réalisation de District 31 est fluide, même si les règles sanitaires rendent la mise en scène actuelle un peu gauche. La distribution impeccable est chargée de premiers rôles dont les interprètes nous sont tous devenus familiers. Dimanche, au gala des Gémeaux, Michel Charette a gagné un trophée qui aurait pu être remporté par Gildor Roy ou Vincent-Guillaume Otis. Idem pour Geneviève Schmidt et Cynthia Wu-Maheux, dont les mérites se valent.

DÉBUTS DANS LA CONTROVERSE

Schitt’s Creek a commencé dans la controverse. La CBC a d’abord refusé le titre qu’elle trouvait trop vulgaire. Il a fallu qu’Eugene Levy, créateur de la série, fasse valoir, documents à l’appui, que le nom « Schitt » existe en réalité, comme on peut le vérifier dans les bottins téléphoniques et les annales généalogiques.

Les Rose, une famille richissime, sont floués par leurs comptables. Évincés de leur palace, ils se réfugient dans un motel de Schitt’s Creek, un village minable qu’ils avaient acheté en blague quelques années plus tôt. L’argument est aussi extravagant que celui de C’est comme ça que je t’aime de François Létourneau (Gémeau de la meilleure série 2020), mais plus riche et plus facile d’exploitation.

Les Levy, père et fils, en ont tiré 80 épisodes d’une demi-heure (22 minutes en réalité) que Netflix a eu le flair d’acquérir après la troisième saison. Les textes sont à mille lieues de ceux des sitcoms américaines dont les situations prévisibles et les dialogues éculés ont fini par lasser les téléspectateurs. Cerise sur le sundae, les quatre acteurs principaux de Schitt’s Creek, Eugene et Dan Levy, Catherine O’Hara et Annie Murphy, sont d’un naturel déconcertant.

DEUX RÉSEAUX ÉTRANGERS

Malgré l’originalité de Schitt’s Creek, son écoute à la CBC a rarement dépassé 750 000. C’est deux fois moins que pour District 31, qui s’adresse pourtant à un auditoire presque quatre fois moindre.

Devant le succès de Schitt’s Creek, il faudrait demander à la direction de Radio-Canada pourquoi elle a abandonné la version doublée en québécois à la chaîne Séries Plus de Corus. Comme on pourrait l’interroger sur le fait qu’elle n’ait pas fait produire une authentique adaptation française. Quant à la CBC, pourquoi ne pas capitaliser sur la popularité exceptionnelle de District 31 ?

Ces anomalies montrent bien à quel point les deux réseaux de CBC/Radio-Canada travaillent en silo et sont de purs étrangers l’un pour l’autre, quoi que prétendent tous ses PDG depuis le regretté Pierre Juneau. Et quoi que préconise un mandat qu’on doit réviser depuis deux décennies.