CARON, Céline Duchesne



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 14 septembre 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Céline Duchesne, épouse bien-aimée de monsieur Michel Caron. Elle était la fille de dame Thérèse Lachance et de feu monsieur Raoul Duchesne. Elle demeurait à Beaupré.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Michel et sa mère Thérèse, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Laurien (Lise Poulin), Laurianne (Valmont Breton), Bertrand (Chantal Turcotte), Chantal (Donald Taché); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: feu Claudette (Ghislain Guérin), Nicole, Jean-Claude, Rita (René Bourget), Micheline (Gilles Thibeault), Marcel (Guyleine Côté), Denise (feu Réginald Bilodeau) et Lise (Daniel Auclair). Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués à Céline. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/