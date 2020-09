DAIGLE, Gilles



À Québec, le 19 septembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gilles Daigle, époux de feu madame Nicole Gagnon, fils de feu monsieur Lucien Daigle et de feu madame Gemma Dumont. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, au, de 9h à 11h.La mise en niche se fera au cimetière St-Charles en privé aussi. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Lucien, Kathy (Steve Turmel) et Karine (Richard Gaudreault); ses petits-enfants: Jonathan Desrochers (Myriam Racine), Pascal Turmel (Sarah Laberge), Carolane Desrochers (Sébastien Gaudet), Louis-Philippe Simard, Audrey Turmel (Ludovic Sévigny), Joannie Simard (William Gosselin), Emerick Camire, Mathieu Gaudreault (Maude Guillemette), Sarah-Maud Gaudreault (Donovan Duguay); ses arrière-petits-enfants: Félix, Alexis, Élliot et Liam Turmel, William et (Charlotte à venir) Sévigny, Laura Gaudet, Jack et (Élliot à venir) Gaudreault-Duguay; ses frères et sœurs: Yvon (feu Claudette Proulx), Ginette (Benoit Dion), Lise (Claude Traversy), Jocelyn, Sylvie Péloquin (Réjean Plante) ainsi que feu Nicole Daigle, feu Gisèle Daigle (feu Jean-Paul Renaud). Il laisse aussi ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier madame Josée Dulac, infirmière du CLSC de Ste-Marie de Beauce ainsi que son médecin le Dr Yvan Mathieu qui nous ont permis d'offrir les soins palliatifs à la maison. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone: 418-656-4999, Site Web: https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons