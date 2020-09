NADEAU, Cécile Corriveau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, entourée de l'amour des siens, est décédée le 3 août 2020, à l'âge de 99 ans, madame Cécile Corriveau, épouse de feu Roland Nadeau. Elle était la fille de feu Ludger Corriveau et de feu Célestine Morel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 12 h à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Jean Malépart), Mireille (Michel Bouchard), Marc (Lise Rousseau), Jean (Sylvie Côté) et Nathalie; ses petits-enfants: Vincent (Edith Gagnon), Isabelle, feu Caroline, Michel, Marc-André (Julie Baribeau), Marie-Ève, Pierre-Louis (Anne Gagnon), Maude (Antoine Letarte), Françoise (David Thomassin) et Laurence (Philippe Dumas); ses arrière-petits-enfants: Julianne, Simon, Alexis, Marielle, Héloïse, Béatrice, Augustin, Marguerite, Emma, Camille, William, Amélie, Charles, Justin, Frédérique, Guillaume, Émile et Jules, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents.