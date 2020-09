Entre le docteur et Céline Dion

Dix ans après avoir quitté Montréal pour Paris, Jennie-Anne Walker s’est taillé une place enviable en France. La nouvelle recrue de l’émission Ça ne sortira pas d’ici poursuit actuellement une tournée d’avant-premières d’un certain film de Valérie Lemercier inspiré par Céline Dion.

Ceux qui suivent la carrière de Marc Labrèche reconnaîtront le visage de Jennie-Anne Walker, puisqu’elle a joué dans Les bobos et dans 3600 secondes d’extase. Quand elle faisait carrière au Québec, elle est également apparue aux génériques de Tout sur moi, Les boys et L’auberge du chien noir.

En 2010, elle a tout laissé tomber pour rejoindre son amoureux en France. Aujourd’hui, ils sont mariés et parents d’un petit garçon de quatre ans.

En entrevue téléphonique avec Le Journal, Jennie-Anne Walker raconte ses premières années dans l’Hexagone, à enseigner l’improvisation à Trappes, en banlieue de Paris. Puis ses trois saisons dans Hero Corp, une série télé mariant fantastique et humour.

« Quand j’ai déménagé, je n’avais pas de plan de carrière. C’était dur au début, mais maintenant, je réalise que c’est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Je suis heureuse. Je travaille beaucoup. »

« Un hommage à Céline »

Après six mois d’inactivité en raison du coronavirus, Jennie-Anne Walker a récemment repris le collier. Depuis quelques jours, elle accompagne la réalisatrice et actrice Valérie Lemercier dans plusieurs salles de cinéma à travers l’Hexagone pour présenter Aline, ce long métrage fort attendu qui s’inspire du parcours de Céline Dion. Au total, le tandem visitera 40 villes d’ici la sortie du film, prévue le 18 novembre en France. Jennie-Anne Walker y incarne une animatrice de télé québécoise.

Les premières réactions semblent positives, si l’on se fie aux médias régionaux français. « C’est du grand Valérie Lemercier, une femme pour laquelle j’ai beaucoup d’admiration, déclare Jennie-Anne Walker. Ce qu’elle propose, c’est une super belle histoire d’amour. C’est vraiment un hommage à Céline. »

La comédienne n’en dit pas plus. Elle sait à quel point les Québécois sont impatients de voir le résultat final. « Céline, au Québec, c’est comme la tour Eiffel en France ! »

À la télé

En octobre, Jennie-Anne Walker retrouvera le plateau d’enregistrement de Ça ne sortira pas d’ici, un talk-show de France 2 (qu’on peut voir au Québec sur TV5) dans lequel le médecin Michel Cymes reçoit des personnalités en consultation. Elle y joue son assistante, un rôle qui s’apparente au fou du roi dans Tout le monde en parle.

« Je viens rythmer le programme, résume la principale intéressée. Je dois être drôle, mais bienveillante. »

L’étudiante de l’option théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe a décroché ce contrat l’an dernier. Les auteurs de l’émission l’avaient vue sur scène dans Le dîner de Joan Bellviure, une pièce improvisée qui récolte un joli succès.

Elle s’est tout de suite bien sentie dans sa nouvelle équipe télé. « Michel, c’est quelqu’un de très gentil. Il m’a fait une super belle place. Il m’a tout de suite prise par la main. »

À surveiller vendredi

LA MANIC

Documentaire ayant pour point de mire la voiture Manic GT, seul véhicule québécois produit en série, qui a connu une très courte vie, à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Retour sur l’ambitieux projet signé Jacques About avec des images de prototypes demeurés des rêves.

► En tout temps sur Club illico

LA BELLE EMPOISONNEUSE

Comédie dramatique québécoise portée par Maxime Denommée et Isabelle Blais dans laquelle la vie d’un jeune homme change du tout au tout après sa rencontre avec une mystérieuse femme qui fait battre son cœur. Meurtre et lourds secrets enrichissent son vocabulaire et bouleversent son quotidien.

► Vrak / 10 h

CÉLIBATAIRES À BOUTTE

Cinq jeunes femmes célibataires d’ici se lancent dans la recherche de l’amour avec tous les obstacles que comportent les rencontres en 2020. Le premier souper de Marie C. prend une mauvaise tournure, alors que le rendez-vous de Marie G. est synonyme d’une grande confidence. Début de la série documentaire.

► Canal Vie / 19 h

YÉTI, Y ES-TU ?

Avec sérieux, des chercheurs ont cru bon de suivre les traces du yéti, cette créature mi-singe mi-homme mythique qui fascine toujours. Lancés dans une quête, des Danois et des Britanniques la recherchent en Asie alors que des Suisses s’intéressent scientifiquement à sa fourrure.

► Planète+ / 21 h