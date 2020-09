États-Unis : les inscriptions au chômage repartent à la hausse

WASHINGTON | Les inscriptions au chômage ont augmenté la semaine passée aux États-Unis, signe que les Américains peinent à retrouver leurs emplois perdus au printemps à cause de la COVID-19.

La situation risque de ne pas beaucoup s’améliorer, car l’approche de l’élection présidentielle semble compromettre un accord politique sur de nouvelles aides, cruciales pour les ménages et les entreprises.

L’enthousiasme de la fin du printemps et du début de l’été a laissé place à l’inquiétude. L’assouplissement des mesures de confinement avait permis de recréer des milliers d’emplois, mais depuis, le marché du travail ne parvient pas à maintenir le rythme, et se redresse beaucoup plus lentement.

Les inscriptions au chômage sont même reparties à la hausse la semaine passée, à hauteur de 870 000 nouvelles inscriptions, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

Ces chiffres «dressent le tableau d’une reprise du marché du travail qui peine à maintenir son élan», a commenté Nancy Vanden Houten, analyste pour Oxford Economics, dans une note.

Les licenciements avaient bondi fin mars. En une semaine, 6,6 millions d’Américains s’étaient inscrits au chômage, du jamais-vu.

Jusqu’à la mi-juillet, ils étaient chaque semaine un peu moins nombreux, mais, depuis, l’évolution est irrégulière, de nombreux secteurs comme le tourisme ou la restauration restant en difficulté.

En cause, la résurgence du virus dans le pays au début de l’été, qui a contraint de nombreux restaurants et commerces à fermer de nouveau, et à licencier les employés qu’ils venaient de réembaucher.

Et bien que la moitié des 22 millions d’emplois détruits au printemps aient désormais été recréés, 12,6 millions de personnes touchent toujours le chômage.

Les travailleurs indépendants ont aussi vu leurs revenus chuter, et, au total, 26 millions de personnes perçoivent l’une des aides versées pour y faire face dans le pays, à différents niveaux.

Soutenir les dépenses

Face à l’envolée du chômage, les Américains avaient pu continuer à payer leurs factures et à faire des achats, permettant aux magasins de ne pas fermer, grâce aux nombreuses et généreuses aides que la Maison-Blanche et le Congrès avaient adoptées fin mars.

Une aide supplémentaire de 600 dollars par semaine pour les chômeurs a notamment largement soutenu la consommation.

Mais le flot se tarit petit à petit, alors que ces différentes aides expirent progressivement, et, sans enveloppe supplémentaire, la crainte est désormais grande que l’économie mette beaucoup plus longtemps à se relever.

La consommation, moteur de l’économie américaine, «ne peut pas continuer à augmenter à son rythme récent», estime Ian Shepherdson, chef économiste chez Pantheon Macroeconomics.

«Le besoin d’une nouvelle action budgétaire est évident, mais nous n’espérons plus un soutien significatif avant février», lorsque le vainqueur de l’élection présidentielle de novembre aura pris ses fonctions, ajoute-t-il.

L’échéance électorale du 3 novembre, duel qui opposera le président républicain sortant Donald Trump au démocrate Joe Biden, complique en effet les négociations entre ces deux camps sur une nouvelle aide.

« Adoptons rapidement les choses sur lesquelles nous sommes d’accord », a plaidé le secrétaire au Trésor de Donald Trump, Steven Mnuchin, interrogé jeudi par des sénateurs.

Bond des créations d’entreprises

Les élus continuent à discuter, mais échouent depuis près de deux mois à trouver un accord, quand ce soutien supplémentaire est pourtant jugé crucial par les économistes.

«Il est probable qu’un soutien budgétaire supplémentaire soit nécessaire», a sobrement indiqué le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, lors de cette même audition.

La crise a touché de manière inégale les Américains, avec une hausse du chômage «particulièrement sévère» pour les travailleurs à bas salaire, les femmes, les Afro-Américains et les Hispaniques, avait-il souligné mardi.

Et, alors que le chômage reste exceptionnellement élevé, les économistes s’inquiètent désormais que des millions d’Américains ne restent au chômage pendant des années.

Pour y échapper, des millions d’Américains ont décidé de créer leur propre entreprise: les créations ont bondi cet été aux États-Unis, a relevé mercredi un vice-président de la Fed, Randal Quarles.

Elles ont même quasiment doublé au cours de la première semaine de septembre, par rapport à la même période l’an dernier, selon les données officielles du bureau Census.