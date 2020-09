GIGNAC, Robert



Au Centre d'hébergement de St-Marc-des-Carrières, le 21 septembre 2020, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédé monsieur Robert Gignac, époux de madame Noëlla Piché, fils de feu monsieur Charles Gignac et de feu madame Valéda Morissette. Il demeurait à Neuville, autrefois à Donnacona.et de là, au cimetière Sainte-Famille de Cap-Santé. Monsieur Gignac laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Réjean (Linda Lemire), Denis (France Guimond); ses petits-enfants: Guy, Annie; ses arrière-petites-filles: Éliane et Sofia. Il était le frère et le beau-frère de: feu Pierre (feu Thérèse Paquin), feu Jacques, feu Jean (Fernande Tremblay), feu Charlotte (Florent Larochelle), Madeleine (feu Yvon Demers), Gilberte (feu Adrien Richard), feu Lise (feu Jean-Baptiste Petitclerc). Il laisse également les membres de la famille Piché, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'Hébergement St-Marc-des-Carrières et au Dr Louis Charron de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur attention particulière.