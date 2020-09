Jeunes pour le climat: le devoir d’agir

Il y a un an, partout à travers le Québec et sur la planète, plus de sept millions de personnes répondaient à l’appel des jeunes dans 1500 villes et 170 pays. À Montréal, nous étions près d’un demi-million à prendre la rue pour réclamer des actions politiques à la hauteur de l’urgence climatique.

Il y avait tant d’espoir dans l’air qu’on aurait souhaité pouvoir en mettre un peu en réserve. Il nous serait tellement utile en ce moment!

Greta Thunberg était parmi nous, rappelant à nos élu.e.s qu’ils doivent écouter la science pour protéger leur futur. «Vous dites que vous aimez vos enfants. Pourtant, vous volez leur avenir sous leurs yeux», avait-elle dit lors d’une rencontre des Nations unies (ONU). «Votre inaction détruit notre futur.» Des propos si tranchants de lucidité qu’ils en ont dérangé plus d’un. Surtout venant d’une jeune fille de 16 ans à qui les scientifiques donnent raison.

Parce qu’il a été clairement démontré que les conséquences s’aggraveront avec le temps, les plus jeunes d’entre nous, de même que ceux et celles qui ne sont pas encore nés, feront les frais humains, économiques et sociaux du réchauffement climatique de façon disproportionnée comparativement à leurs aînés, dont les comportements sont pourtant à l’origine des sévices.

On parle de nous ici! Nous, les parents et les grands-parents qui portons au pouvoir des dirigeants qui échouent lamentablement en matière d’environnement. Et ce, depuis plusieurs décennies!

L’hypocrisie des gouvernements

Dans cette grande marche du 27 septembre 2019, même Justin Trudeau était présent. Je me souviens l’avoir vu dans la foule. Je sens encore mes mâchoires se serrer en l’observant faire des saluts de la main comme s’il était la reine d’Angleterre. Quelle mascarade!

Lui! Lui qui était (et est encore) en position de pouvoir à la tête d’un des pays les plus riches de la planète. Lui qui a comme premier devoir de protéger la vie et la sécurité de ses citoyens contre une menace dont il connaît la gravité. Lui qui prononce de beaux discours sans avoir le courage de se tenir debout devant les lobbys.

Nous en étions encore témoins hier, suivant un discours du Trône vide de propositions pour protéger l’avenir de nos enfants... et même le nôtre!

À Québec, ce n’est guère mieux. Les informations qui ont coulé concernant le Plan pour une économie verte (PEV) prévoit des mesurettes. Rien d’ambitieux, alors que le Québec a tout ce qu’il faut pour devenir la locomotive d’une transition juste et verte en Amérique du Nord. Pas seulement à cause de son hydroélectricité, mais aussi à cause de son tissu social et économique fort et innovant. Une transition de laquelle nous aurions tous beaucoup à gagner. Même le Conseil du patronat du Québec (CPQ) le dit et tant d’entrepreneurs!

Les luttes que l’on gagne sont celles que l’on n’abandonne pas

Quand j’ai commencé à m’impliquer, j’avais l’âge de Greta, celui de mes enfants aujourd’hui. Je ne m’attendais pas à voir, de mon vivant, fondre les calottes glaciaires comme présentement. Ni voir autant de brasiers dans l’Ouest américain au point d’en percevoir les effets dans le ciel ici. Que dire du nombre de réfugiés climatiques, des canicules et des sécheresses! Tout cela arrive plus vite que ce à quoi on s’attendait.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) soutient que les humains doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 45% d’ici à 2030 pour espérer limiter à moins de 20oC le réchauffement de la Terre par rapport au début de l’ère industrielle. Le premier degré est déjà atteint.

Ce n’est pas le temps de baisser les bras. Malgré la COVID-19, la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) invite la population à manifester. Les jeunes répondent présents à l’appel lancé de nouveau par Greta Thunberg. Des actions sont prévues un peu partout à travers le Québec, les 25 et 26 septembre, comme on peut le lire sur la page Facebook de la coalition. Les attentes ne sont cependant pas très élevées en termes de présence à cause du contexte.

Les étudiants doivent trouver d’autres moyens de changer les choses qu’en prenant la rue. Ils s’activement notamment en participant au BAPE sur GNL qui se tient actuellement au Saguenay. La CEVES s’oppose au projet de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel et à toutes les infrastructures de transport qui viennent avec (oléoduc, présence de méthaniers sur le fleuve, etc.). Un projet qui contribuera à l’augmentation des émissions de GES, en plus d’affecter la biodiversité.

Les jeunes se mobilisent aussi dans leurs écoles primaires et secondaires, de même que dans les cégeps et les universités. Un peu partout, on les voit passer à l’action, même si c’est de manière beaucoup plus discrète que l’an dernier à cause de la COVID. ENvironnement JEUnesse (ENJEU) jouent un rôle de catalyseur en les outillant pour mieux réaliser leurs projets.

C’est aussi ENJEU qui poursuit le gouvernement fédéral pour son inaction climatique. Je compte bien vous en reparler lorsque le jugement sera rendu. Là aussi, il y a beaucoup à dire!

Même si plusieurs jeunes à qui j’ai parlé se sentent limités à cause de la COVID, voire même découragés par le manque d’écoute des décideurs, ils ne ralentissement pas pour autant leur engagement. Car, comme le disait Greta: «Quand on commence à agir, l’espoir est partout. Alors au lieu d’attendre l’espoir, cherchez l’action. Et c’est seulement à ce moment que l’espoir sera là.» Même si c’est pour changer le monde qu’on s’engage, y puiser de l’espoir fait du bien.

Rappelons-nous que les grands changements de société ne sont jamais linéaires. Il y a des avancées et des reculs. Voilà pourquoi il est si important de ne pas abandonner. Personne n’est trop petit pour agir. Aucun enjeu n’est trop grand pour être affronté collectivement. L’avenir de nos enfants dépend des décisions que nous prenons aujourd’hui.

Ayons le courage d’exiger des gestes forts et courageux, de l’audace et de la vision. À mes yeux, ce serait ça aimer nos enfants intelligemment.