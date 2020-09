La bulle avec la MRC d’Avignon sera réduite à la Première Nation de Listuguj et à Pointe-à-la-Croix

L’augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans la MRC d’Avignon, en Gaspésie, a poussé le gouvernement du Nouveau-Brunswick à limiter les déplacements d’une journée à partir de cette région aux résidents de la Première Nation de Listuguj et de Pointe-à-la-Croix, près de Campbellton. La nouvelle règle entrera en vigueur à midi, le 25 septembre.

Les personnes qui demeurent dans les autres communautés de la MRC d’Avignon ne sont plus autorisées à traverser la frontière pour des raisons non essentielles. Les déplacements liés au travail, aux rendez-vous médicaux ou à la garde d’enfants sont toujours autorisés.

«La récente augmentation du nombre de cas confirmés et le changement du niveau d’alerte dans la MRC d’Avignon nous ont poussés à prendre cette décision», a déclaré le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

«À l’heure actuelle, il n’y a pas de cas confirmé dans la Première Nation de Listuguj ni à Pointe-à-la-Croix. Nous avons travaillé avec les dirigeants de chacune de ces communautés, et ils prennent des précautions de leur côté. Ils prendront des mesures pour travailler avec le Nouveau-Brunswick afin que leurs résidents limitent leurs déplacements à leurs propres communautés et à la région de Campbellton, dans la mesure du possible, afin que nous puissions maintenir cette région ouverte.»

Les personnes qui entrent au Nouveau-Brunswick à partir de la Première Nation de Listuguj et de Pointe-à-la-Croix pour des excursions d’une journée doivent continuer de:

s’inscrire à l’avance à l’adresse www.gnb.ca/inscriptionvoyage;

prouver qu’elles résident dans une province de l’Atlantique, dans la Première Nation de Listuguj ou à Pointe-à-la-Croix, au Québec;

affirmer qu’elles ne présentent pas de symptômes de la COVID-19;

confirmer qu’au cours des 14 derniers jours, elles n’ont pas quitté leur communauté, sauf pour se rendre dans une province de l’Atlantique.

De plus amples informations sur l’enregistrement d’un voyage et la documentation requise sont disponibles sur la page de renseignements à l’intention des voyageurs du gouvernement provincial.

Tous les enregistrements déjà approuvés à destination et en provenance de la MRC d’Avignon pour des voyages simples non essentiels et les enregistrements pour plusieurs jours ne seront plus valides à compter de midi, le 25 septembre. Cette mesure s’applique également aux résidents de la Première Nation de Listuguj et de Pointe-à-la-Croix, à l’exception des enregistrements pour plusieurs jours approuvés pour le transport des élèves des niveaux primaire et secondaire ainsi que ceux approuvés pour le travail, les rendez-vous médicaux et la garde d’enfants.

À moins d’en être exemptées, les personnes qui se rendent dans une autre communauté de la MRC d’Avignon ou qui en reviennent, et qui sont autorisées à entrer au Nouveau-Brunswick, doivent à nouveau s’auto-isoler pendant 14 jours dès leur arrivée.

Les voyageurs qui entrent au Nouveau-Brunswick par Campbellton pourraient être confrontés à des retards en raison des contrôles liés à la santé et aux enregistrements.

«Le Cabinet et le comité multipartite du Cabinet sur la COVID-19 ont pris cette décision après avoir examiné les conseils de la Santé publique, les rapports épidémiologiques, le nombre de cas et le changement des niveaux d’alerte», a dit le premier ministre Higgs.

Le jumelage avec les communautés de la MRC de Témiscouata au Québec, près d’Edmundston, a été suspendu le 17 septembre, et tous les enregistrements pour des voyages simples non essentiels et les enregistrements pour plusieurs jours à destination et en provenance de cette région ne sont plus valides.

«Nous savons qu’en travaillant ensemble, nous pouvons réduire la propagation de la COVID-19», a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«La Santé publique continuera de surveiller de près l’évolution de la situation, a-t-elle ajouté. Nous demandons à tout le monde de continuer à prendre des mesures toutes simples pour réduire la propagation de la maladie. Continuez à pratiquer la distanciation physique en vous tenant à deux mètres des autres, portez un masque lorsqu’il n’est pas possible de maintenir la distance, lavez-vous fréquemment les mains, et restez à la maison lorsque vous êtes malades. Toutes ces petites choses ont une grande incidence et elles aideront le Nouveau-Brunswick à rester dans la phase jaune du plan de rétablissement.»