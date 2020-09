La Manic : un documentaire sur la voiture québécoise

Quand on parle de Manic, on pense immédiatement aux barrages hydroélectriques ou à la célèbre chanson de Georges Dor. Pourtant, la Manic c’est aussi une voiture québécoise dessinée à la fin des années 60.

Diffusé sur Club illico à partir du 24 septembre, le documentaire La Manic, revient sur l’histoire de la seule voiture québécoise produite en série.

On doit la Manic à Jacques About, un jeune franco-montréalais qui souhaitait doter le Québec de sa propre automobile . Partie de rien au fond du garage de sa maison de Longueuil, une petite équipe réunie autour de Monsieur About va réussir à concevoir et fabriquer la voiture dans un temps record.

Développée dans un Québec en pleine ébullition, où tout semblait possible, elle sera présentée pour la première fois au Salon de l’auto sport de Montréal en 1969. Le délai était si court que l’équipe de la Manic a exposé cette dernière sans la portière côté conducteur! Cela n’empêchera pas l’auto de connaître un grand succès.

Très différente des véhicules américains que l’on croisait à l’époque, la Manic GT est un petit coupé sport qui se démarquait par ses solutions techniques avant-gardistes et sa grande légèreté grâce à sa carrosserie en fibre de verre.

Basée sur des éléments mécaniques empruntés à Renault, la Manic GT va avoir une carrière très courte. Produite à un peu plus de 150 exemplaires entre 1969 et 1971, la bagnole va rapidement tomber dans l’oubli.

Cinquante ans plus tard, l’équipe du Guide de l’auto a rencontré les protagonistes qui ont participé à l’aventure Manic, de ses débuts glorieux jusqu’à son arrêt brutal.

