Présent à Laurier Québec tous les ans pour la période des Fêtes, L’arbre enchanté sera de retour pour une 30e année consécutive, et ce, du 14 novembre au 22 décembre. Chaque année, les bénévoles des Chevaliers de Colomb en collaboration avec Laurier Québec organisent cette activité qui permet aux enfants des familles défavorisées et dans le besoin de la ville de Québec et ses alentours de recevoir des cadeaux pour Noël. En moyenne, l’opération offre à près de 3000 enfants le bonheur et la joie de déballer le cadeau qu’ils espéraient. C’est par un recensement confidentiel fait avec les organismes aidant les familles dans le besoin, via l’association des Chevaliers de Colomb, que L’arbre enchanté recueille les souhaits et les demandes de cadeaux de ces milliers d’enfants. Les souhaits de tous les enfants sont retranscrits sur une boule en papier et les personnes qui désirent participer se rendent au site de L’arbre enchanté à Laurier Québec, choisissent une boule et achètent le cadeau dont l’enfant rêve. www.laurierquebec.com/fr/evenements/arbreenchante

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Rose Lapointe et Alphonse Lachance (photo) qui célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Le couple, qui demeurait jusqu’à récemment à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, a 5 enfants (Luc, Lise, Linda, Laurent et Édith), 8 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants.

Noces de palissandre

Photo courtoisie

Laissez-moi féliciter Urbain « Bill » Johnson et Yolande Moisan (photo) de l’arrondissement Charlesbourg à Québec qui fêtent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Le couple, qui s’était marié le 24 septembre 1955 à l’église St-Esprit (aujourd’hui occupée par l’École de cirque de Québec) a une fille (Nancy), deux petits-enfants (Kim et Kevin) et 4 arrière-petits-enfants (Arnaud, Aurélie, Jake et Elliott). Bill, qui deviendra nonagénaire en 2021, a fait une longue carrière dans le monde de l’assurance avec l’Industrielle Alliance.

5 ans déjà

Photo courtoisie

L’honorable J. Michel Doyon (photo) célèbre aujourd’hui le 5e anniversaire de son assermentation à titre de 29e lieutenant-gouverneur du Québec. Avocat, historien, professeur et homme politique, l’honorable J. Michel Doyon a enseigné l’histoire avant d’être admis au Barreau du Québec, en 1972. Il a exercé sa profession d’avocat jusqu’à sa désignation comme lieutenant-gouverneur, en 2015, succédant à Pierre Duchesne. Bon an, mal an, il parcourt près de 60 000 km pour diverses représentations et cérémonies officielles liées à ses activités. Le lieutenant-gouverneur exerce également de nombreuses fonctions communautaires en vue de soutenir différentes causes, qu’elles soient caritatives, éducationnelles et/ou sociales.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dominique Michel (photo), comédienne, actrice, animatrice et chanteuse québécoise, 88 ans... Pierre-Antoine Garneau, vice-président d’Ameublement de bureau La Capitale, Super centre de Liquidation ABC, Importations ABC et Créations Design (P.G.), 37 ans... Patrice Dubois, comédien québécois, 47 ans... Martin Petit, humoriste, comédien, acteur et animateur québécois, 52 ans... Luc Picard comédien québécois, 59 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 septembre 2015. Hugo St-Cyr (photo), 36 ans, comédien, musicien et animateur québécois... 2018. Tommy McDonald, 84 ans, footballeur pour Philadelphie, Dallas, Los Angeles, Atlanta et Cleveland dans la NFL (1957-1968)... 2017. Gilles Gosselin, 77 ans, chanteur folklorique de Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) et surnommé « le Willie Nelson du Québec »... 2017. Katia Pitre, 32 ans, policière de Québec au SPVQ... 2014. Gérard Violette, 76 ans, directeur artistique français... 2009. Nelly Arcan, 35 ans, écrivaine québécoise... 2006. Phil Latulippe, 87 ans, le doyen de la course de fond au Canada... 2004. Françoise Sagan, 69 ans, romancière et dramaturge française... 1987. Mgr Georges-Léon Pelletier, 83 ans, évêque du diocèse de Trois-Rivières de 1947 à 1975... 1982. Sarah Churchill, 67 ans, actrice britannique, fille de Sir Winston Churchill.