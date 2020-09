Le monde du tennis pleure le décès de Claude Joly

Bien connu dans le monde du tennis au Québec et dans le reste du Canada, Claude Joly, un officiel de longue date, est décédé subitement plus tôt cette semaine.

La triste nouvelle a été annoncée, par voie de communiqué, par Tennis Canada, précisant que son décès n’était pas lié à la pandémie de COVID-19.

«Nous avons perdu un excellent officiel, un ami et un coéquipier, a témoigné Richard Quirion, directeur de tournois à Tennis Canada. Quand on pense au tennis au Québec et au Canada, on ne peut s’empêcher de penser à Claude Joly. C’était un homme au grand cœur, connu de presque tout le monde de la grande famille du tennis, des joueurs et entraîneurs aux officiels et organisateurs de tournois. Sa contribution au sport qu’il aimait tant ne sera pas oubliée et il nous manquera beaucoup.»

«Claude a été une ressource incroyable pour Tennis Canada et pour Tennis Québec. Il était libre à tout moment de la journée pour répondre aux questions sur l’arbitrage, les règlements, les tournois et bien plus encore. Il était généreux de son temps et a beaucoup contribué à la collectivité», a pour sa part mentionné Jean-François Manibal, directeur général de Tennis Québec.